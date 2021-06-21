Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacak.
Kapadokya Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
21.06.2021 - 09:10 | Son Güncelleme: 21.06.2021 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Kapadokya Üniversitesi,
794001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/794001.aspx
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