Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 milyon 592 bin 579 öğrenci için geri sayım başladı.

Üniversite geçişin anahtarı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başladı. Adaylara 135 dakika süre verilecek.

2021 YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak.

SINAVLAR SAAT KAÇTA?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15'te,

Alan Yeterlilik Testi (AYT), 27 Haziran Pazar saat 10.15'te,

Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Haziran Pazar saat 15.45'te uygulanacak.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ

TYT'de Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde Tarih'ten 5, Coğrafya'dan 5, Felsefe'den 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya İlave Felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, Temel Matematik testinde 40, Fizik'ten 7, Kimya'dan 7 ve Biyoloji'den 6 sorunun yer aldığı Fen Bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

ALAN YETERLİLİK TESTİ

İkinci oturum olan AYT'de ise adaylara 180 dakika süre verilecek.

AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru cevaplayacak.

AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak.

Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, Felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek Felsefe sorularından 6 soru yer alacak.

Fen Bilimleri testindeki dağılım ise Fizik 14, Kimya 13 ve Biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YABANCI DİL TESTİ

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'nde (YDT) adaylara 120 dakika süre verilecek.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

BARAJ PUAN 180

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Covid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti.

Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak.

Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.

ACİL İŞLEMLER İÇİN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için nüfus müdürlükleri 26 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

27 Haziran Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecek.

COVİD-19 TEDBİRLERİ

ÖSYM, Covid-19 salgınına karşı sınav öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek.

YKS'nin her oturumunda, Covid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek.

Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.

HES KODUYLA TAKİP

Covid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak.

Sınav görevlileri ve adayların Covid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak.

Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav çıkışında, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak olan nüfus müdürlükleri, ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu hafta sonu yapılacak üniversiteye geçiş sınavının, daha önce açıklanan takvime göre 4 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

UZMAN TAVSİYELERİ

Uzmanlar YKS öncesi tavsiyelerde bulundu.

Sınav sabahı farklı kahvaltı yapmayın diyen uzmanlar, öğrencilere rahat kıyafet kıyafet seçimi konusunda önerisinde bulundu.

Uzmanlara göre öğrenciler sınava az uykuyla bile girse, performans açısından farklılık göstermiyor.

Bu bilgi sınava uykusuz gidilmesi anlamını taşımıyor ancak adayları rahatlacak bir araştırma olabilir.

Uzmanlar, sınav anındaki olası sıkıntılar için de derin nefes alınmasını öneriyor.

İçişleri'nden 81 İl Valiliğine YKS genelgesi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri’ konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, sınava girecek adaylar için nüfus müdürlükleri, cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günü; sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf tutulacak.

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS hazırlıklarını açıkladı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine 130 bin 522 adayın katılacağını bildirdi.