Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacak.
Karadeniz Teknik Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak
26.06.2021 - 20:53 | Son Güncelleme: 26.06.2021 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 6 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : Karadeniz Teknik Üniversitesi,
794569 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/794569.aspx
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