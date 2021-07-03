Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacak.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
03.07.2021 - 08:57 | Son Güncelleme: 03.07.2021 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü, 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,
795293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/795293.aspx
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