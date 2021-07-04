Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla başlayan ve büyük bir bölümü bu şekilde süren 2020-2021 eğitim öğretim yılı, 2 Temmuz Cuma günü sona erdi. Karnelerin erişime açılmasının ardından "Telafide Ben de Varım" programı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan eğitimler yarın başlayacak, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR?

Uzaktan eğitim süreci boyunca oluşan açığı kapatmak için başlatılan 'telafi eğitimi' boyunca öğrenciler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecek.

DÖRT ANA TEMA

Katılımın gönüllülük esasına bırakıldığı telafi eğitimi süresince öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda eğitimler "fiziksel", "sosyal-duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.

EN AZ 12 KİŞİLİK ÖĞRENCİ GRUBU

Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması şartı aranacak. Özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde ise alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmayacak.

OKUMA-YAZMA TARAMASI BAŞLATILACAK

Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak.

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

HES KODU SORGULAMASI YAPILACAK

Program kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Covid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecek. Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak.

Bakan Selçuk açıkladı: Telafi eğitim nasıl olacak? Normalleşme süreci kapsamında en çok merak edilen konulardan biri olan telafi eğitim hususuna açıklama getiren Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar, eğitim kurumların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler için açık tutulacağını söyledi.