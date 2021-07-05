Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan 'Telafide Ben de Varım' programı bugün başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ulusal destekleme programı çerçevesinde hayata geçirilen 'Telafide Ben de Varım' çalışmasının çok büyük yankı bulduğunu belirterek, velilerden çocuklarını mutlaka telafi eğitimine göndermelerini istedi.

"İstedik ki eğitim meselesi sadece Milli Eğitim Bakanlığının bir meselesi olmasın. Bu mesele Türkiye'nin meselesi olsun, bu meseleye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da müdahil olsun" diyen Bakan Selçuk, "'Telafide Ben de Varım' internet sitesinde ortaya konulan bütün içeriklerle ne demek istediğim çok daha net anlaşılır" ifadesini kullandı.

"YÜZLERCE, BİNLERCE FAALİYETİMİZ VAR"

Eğitim programında yüzlerce faaliyet bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, "Sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler, isterseniz akademik faaliyetler... Bunun dışında kişiye özel faaliyetler de dahil isterseniz yüzlerce, binlerce faaliyetimiz var. Benim burada tüm velilerimizden istirhamım şudur; çocukların eğitimi bitmez. Çocukların eğitimi hayat boyu sürer, yaz boyu sürer, yıl boyu sürer. Bu eğitim sadece bir akıl eğitimi değildir. Bu eğitim vicdan eğitimi ile birleşmezse bütünsel insan oluşmaz, insan yarım kalır. O yüzden de vicdan eğitimi ile idrak eğitiminin akıl eğitiminin birlikte yol alması gerekiyor" dedi.

"YAZ BOYUNCA ÇOCUKLARIMIZ BOŞ DURMASINLAR"

Velilere seslenen Bakan Selçuk, "Salgın döneminde ortaya çıkan açıkları, öğrenme alışkanlıklarını telafi etmek amacıyla lütfen çocuklarını mecazi olarak bir yaz okulu mahiyetinde olan ‘Telafide Ben de Varım’ faaliyetlerine göndersinler. Sadece telefonlarına bakarak nerede ne faaliyetin olduğunu rahatlıkla görebilirler. Yaz boyunca çocuklarımız boş durmasınlar. Canları sıkılmasın eğitimlerine hep beraber tat verelim" diye konuştu.

Eğitimde telafi başladı Fiziksel, sosyal duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı çerçevesinde planlanacak ‘Telafide Ben de Varım’ programının faaliyetleri gönüllülük esasına bağlı olacak.