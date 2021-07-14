Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen akademik birimlerine; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim üyeleri istihdam edilecek.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
14.07.2021 - 15:18 | Son Güncelleme: 14.07.2021 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, 9 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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796561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/796561.aspx
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