Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerine, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacak.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 araştırma ve öğretim görevlisi alacak
16.07.2021 - 06:57 | Son Güncelleme: 16.07.2021 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, 5 araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
796748 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/796748.aspx
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