Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda 1 öğretim üyesi alınacak.
Beykent Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak
23.07.2021 - 13:23 | Son Güncelleme: 23.07.2021 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : beykent üniversitesi,
797453 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/797453.aspx
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