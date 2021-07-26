Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümleri kapsamında, üniversitenin belirlenen akademik birimlerine öğretim görevlisi alınacak.
Harran Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
26.07.2021 - 08:50 | Son Güncelleme: 26.07.2021 - 08:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Harran Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Harran Üniversitesi,
797743 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/797743.aspx
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