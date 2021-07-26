Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayram sonrası 'Telafide ben de varım' etkinliklerinin son hızla devam ettiğini, etkinliklerin ağustos ayında da bu şekilde devam edeceğini ve eylül başından itibaren ise okullarda olmak için hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

"BÜTÜN TOPLUMUMUZUN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM"

Okulların açılması konusunda öğretmenler, okul müdürleri, il ve ilçe yöneticileri tarafından her türlü hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Bakan Selçuk, aşının önemine değindi. "Aşı olarak hem kendimizi korumak hem de okulların açılması noktasında bir yol açmak söz konusu" diyen Selçuk, "Bütün toplumumuzun desteğini bekliyorum, sağ duyulu davranmalarını bekliyorum bakanlık olarak" dedi.

Okulların temizlik bütçesini 10 kat arttırdıklarını belirten Selçuk, "Bu artışla beraber okulların çok daha temiz bir şekilde hizmet verebilmesinin de önünü açmış oluyoruz. Ama toplumumuzun her ferdinin, çocuklarımızın geleceği için, çocuklarımızın eğitimi için aşı olması ve okulların rahat açılabilmesi için gereken desteği vermesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDAKİ BAKIŞ AÇIMIZ 6 EYLÜL"

Bakan Selçuk, son dönemdeki vaka artışlarının okullarının açılış tarihini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruya "Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Toplumumuzdan beklentimiz de buna destek olmak yönündedir. Odak noktamız okulların açılması" şeklinde cevap verdi.

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim dönemiyle ilgili olarak, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız" açıklamasında bulundu.