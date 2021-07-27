Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversite 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  hükümlerinde  aranan  koşulları yerine getirmiş olmak  kaydı  ile aylık ve özlük hakları  yönünden 4857  sayılı  İş Kanunu  hükümlerine tabi  Tıp Fakültesi,  Diş Hekimliği  Fakültesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 34 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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