Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacak.
Muş Alparslan Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
28.07.2021 - 12:39 | Son Güncelleme: 28.07.2021 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Muş Alparslan Üniversitesi,
797961 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/797961.aspx
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