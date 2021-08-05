Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sürecinin en çok zarar verdiği alanlardan biri olan eğitim, kaybedilen zamanın yeniden tesisi için telafilerle destekleniyor. Bu doğrultuda bilgilendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafide yeni bir dönemin başladığını açıkladı.

ÖĞRENCİLERE HAFTA SONU KUŞAĞI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında yaptığı paylaşımda, “Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr’de” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk: Okulları açmak konusunda çok kararlıyız Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime açılması noktasında kararlı olduklarını açıklayarak okullardaki hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Bakan Selçuk'tan 6 Eylül vurgusu Bakan Selçuk, okulların açılmasına yönelik bakanlık olarak her türlü hazırlıkları yaptıklarını belirterek "Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim dönemiyle ilgili olarak, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız" açıklamasında bulundu.