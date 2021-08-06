Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

“Sınava çalışıldığı kadar tercihlere kafa yormuyoruz, puan zayi olmasın diye tercih yapıyoruz” diyen Ünsal şunları söyledi: YKS’ye bu yıl 2 milyon 607 bin 503 aday başvuruda bulundu. Bunun 955 bin 632’si lise son sınıf öğrencisi ve 1 milyon 651 bin 871’i de mezun adaylardan oluşuyor. Geçmişte bölüm, program fark etmeksizin üniversiteye yerleşmek bir başarı kriteri olarak tanımlanıyorken günümüzde adaylar daha seçici davranıyorlar. Hedef olarak belirledikleri üniversite ya da bölüme yerleşme şansını yakalayamadıklarını gördükleri an bir sonraki yıl o hedefe yürümek için yeniden sınava hazırlık alternatifini devreye sokuyor. Bu da her yıl başvuruları artırıyor.

PİŞMANLIKLA YENİ ARAYIŞ

Asıl sorunumuz aslında tercih. Sınava çalışıldığı kadar tercihlere kafa yormak gerekir. Tercih yapmayı bilmiyoruz. Bölüm beklentisine bakmadan salt puanla hareket ediyoruz. Ülkece bu konuda yeterli birikim de yok. Sonra oluşan pişmanlıkla yeni arayışlar başlıyor. İki yıllıklar da burada birikmeyi oluşturuyor. Varolan aday profili de zayıf. Dolayısıyla gençler farklı iş olmayınca defaatle sınava giriyor. 3-5 defa girenleri biliyorum. Önünde farklı bir alternatif olmayınca çıkışın orası olduğunu biliyor. Yaş sınırı, süre gibi sınava girenlerin bir kriteri de olmayınca ‘hadi girelim’ diyor. Akademik arzı, öğrencinin talebine ne kadar cevap veriyor? Bunu da sormak gerekir.

ÖSYM açıkladı! YKS tercih işlemleri başladı ÖSYM, YKS 2021'in tercih döneminin bugün başladığını duyurdu. Tercih dönemi 5-20 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.

YKS tercih süresi 1 hafta uzatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını duyurdu