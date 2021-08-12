Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24 ve 26. maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır." denildi.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
12.08.2021 - 13:50 | Son Güncelleme: 12.08.2021 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,bik,ilan,
799610 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/799610.aspx
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