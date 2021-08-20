Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacak.
Mersin Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
20.08.2021 - 15:23 | Son Güncelleme: 20.08.2021 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : mersin üniversitesi,
800429 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/800429.aspx
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