Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacak.
İstinye Üniversitesi 64 akademik personel alacak
24.08.2021 - 09:24 | Son Güncelleme: 24.08.2021 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, 64 akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : istinye üniversitesi,
800832 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/800832.aspx
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