MAHMUT ÖZAY

Gerçek hasta senaryolarını kullanarak endoskopik prosedürleri oyunlaştıran ve fiziki simülatörlerle geliştiren teknoloji hem kadavra ihtiyacını hem de ameliyat risklerini önemli oranda azaltmayı amaçlıyor. Ürün, tıp alanında cerrah eğitimin süresi ve maliyetini de düşürülerek, yeni bir eğitim modülü sunuyor. Böyle bir sistemin Türkiye'de daha öncesinde bir benzerinin olmadığını aktaran MedicaUroSim Kurucusu İbrahim Balaban şunları söyledi: Türkiye’nin ihtiyacı 500 kadavra... Ortalama her sene 150 tanesi bağışlar ve alım yolu ile karşılanmakta. Bir tam kadavra bedeni 150-170 bin dolar civarında bir fiyat ile alınabilmekte. Bizim projemiz ile beraber bu ihtiyacın düşmesinin sağlanması hedeflenmekte. Bu da ortalama her yıl 100-300 milyon dolar arası bir tasarrufa denk gelmekte. Türkiye’de şu an 3.200'e yakın üroloji doktoru mevcut. Bizim amacımız yeterliliği ispatlanmış üroloji doktorlarının sayısını artırmak. 2002 yılında uzmanlık süresi 4 yıldan 5 yıla çıkmış bulunuyor. Ortalama bir doktorun yetişmesi için gereken süre 7-10 yıl arası. Bizim amacımız bu süreyi 5-7 yıl arasına çekmek. Türkiye’de 2021 yılında tıp fakültelerinde 17.176 kişi yeni kayıt yaptıracak. Toplam tıp fakültelerinde okuyan kişilerin sayısı ise 122.391. Bizim hedef kitlemiz bütün tıp fakülteleri okuyan öğrenciler. Ayrıca bu simülatörle birlikte hâlihazırda ürolog olarak devam eden doktorların da kendilerini geliştirme imkânı vermek istiyoruz.