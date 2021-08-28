Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

‘Tedirginlikle nasıl başa çıkılır’ sorusuna cevap veren Dr. Öğr. Üyesi Armağan Örki şunları söyledi: Çocukların kendi sağlıklarını koruyabileceklerine dair yeterliliklerine güvenmelisiniz. Salgın ve sağlık konuları dışında da, diğer sorunları büyütme eğiliminde bulunabilirler. Sosyal sıkıntılarından gelişimsel sıkıntılarına kadar her konuda sizinle konuşabilecekleri ve sizden destek görebilecekleri hissini onlara telkin etmelisiniz.

Bir buçuk sene boyunca alışılagelen bir durumdan yepyeni bir duruma geçiş her zaman sancılıdır. Dolayısıyla tek tedirgin olanın kendi çocuğunuz veya kendiniz olmadığını, bunun toplumsal bir boyutta olduğunu unutmamakta fayda var.

Çocukların zorlu koşullara daha kolay uyum sağlayabileceği ve sosyal ortamlarında salgına dair problemleri görmezden gelebileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var. Bununla birlikte onlara dayatma yapmaksızın, daha uygun dille kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri gerektiğini paylaşabilirsiniz. Sosyal gelişimlerinin akranlarıyla daha sağlıklı olacağını ve bunun için kronik bir rahatsızlığı bulunmayan çocukların okula gönderilmeleri gerektiğini de hatırlatmak isterim.

Okul servislerine sıkı denetim İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi.

İstanbul'da ulaşıma okul tedbiri! İstanbul'da okulların açılacağı ilk hafta için alınacak tedbirler belirlenerek açıklandı.