Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı. Haftada 5 gün yüz yüze eğitim için okullardaki tüm hazırlıklar tamamlandı.

UYUM EĞİTİMİ VERİLDİ

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül'de okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verildi.

Yaklaşık 58 bin okula Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon lira ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DEVAMI İÇİN AŞI VE PCR TESTİ TARAMALARI

"Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Ayrıca okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.

DERS SAATLERİ AZALTILMAYACAK

Yüz yüze eğitimler, tıpkı Covid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, teneffüs saatlerinin farklı zamanlarda düzenlenmesi, sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeninin yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturulması sağlanacak. Bunun yanında, yüksek sesle yapılan egzersizler, açık alanda ve öğrenciler arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılarak ve Covid-19 tedbirleri alınarak yürütülecek.

Okulun başlangıcında velilere, olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verilecek.

Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğunca okul bahçesi de dahil okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek.

ZİYARETÇİLERE HES KODU KONTROLÜ

Zorunlu durumlarda ziyaretçilerin okul bahçesi girişi, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren girişleri sırasında maske takmaları sağlanacak. Ziyaretçilerin okul içine alınması gerektiğinde ise HES kodu kontrolü yapılacak.

Yüz yüze eğitim öncesi MEB’den ‘korona rehberi’ Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" adlı rehber gönderdi. Buna göre; pozitif çıkan öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek.

Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! Alınacak önlemler belli oldu Türkiye genelinde hazırlıkların tamamlandığı okullarda yarından itibaren tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlayacak. Yüz yüze eğitimde ders saatleri azaltılmayacak, mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınacak .

'Yüz yüze eğitime geçilimesi zorunluluk ' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YÖK Başkanı Erol Özvar ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısna katıldı. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, virüsün bilançosu, aşı uygulamaları ve yüz yüze eğitime geçilmesine ilişkin detaylara değinildi.