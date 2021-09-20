Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen ek yerleştirme işlemleri başladı. Üniversitelerin herhangi bir bölümüne yerleşemeyen öğrenciler için başlatılan ek tercih döneminde adaylar, tercihlerini 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecekler. Tercih işlemleri, 23 Eylül 2021'de saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerektiği belirtildi.

Ek yerleştirme işlemlerinin, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacağı kaydedildi.

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLATILACAK

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, konuya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim. Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek yerleştirme ücreti 25 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.

Oluşan boşluklarda hatalı tercih öne çıkıyor 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Adayların tercih işlemi bugün başlıyor, perşembe günü saat 23.59’da sona erecek. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk yerleştirmelerde üniversitelerin il il doluluk oranları da ortaya çıktı. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ile 81 ilin üniversite karnesini konuştuk.

Tercih yapanların yüzde 86’sı üniversiteye yerleşti Matematik testinin öğrencilere zor geldiği YKS’de yapılan analizlere göre, tercihte bulunan adayların yüzde 85,80’i yükseköğretim programlarına yerleşti. ÖSYM yatırımları da meyvesini verdi. Sistemde çökme ilk defa yaşanmadı.