Mauro Icardi'den kilo eleştirilerine tepki: Hayal görmeyin

Mauro Icardi'den kilo eleştirilerine tepki: Hayal görmeyin

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve yeni yeni forma girmeye çalışan Mauro Icardi, kilo aldığı yönündeki eleştirilere tepki gösterdi. 

Sarı kırmızılılarda uzun süre sonra sahalara dönen Arjantinli golcü Mauro Icardi, kilo aldığı eleştirilerine tepki gösterdi. 

"HAYAL GÖRMEYİN"

Kilo eleştirilerine cevap veren Mauro Icardi, "77 kilo olduğum son zamanı hatırlıyorum, sanırım 14 yaşındaydım. Hayal görmeyin, yine de endişelendiğiniz için teşekkürler. Herkese selamlar, 75, 80 ya da 85 kilo olmam fark etmez, son 3 yıldır gollerimi ve kupalarımı kutlamaktan vazgeçmiyorsunuz." diye konuştu.

3 MAÇTA 2 GOL KATKISI

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 3 maçta süre bulan Arjantinli yıldız, 2 kez ağları havalandırdı.

