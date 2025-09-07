Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi: Özel uçak gönderildi, İstanbul'a geliyor

Galatasaray, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen için harekete geçti.

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray, Ruanda maçında sakatlık yaşayan Osimhen'i İstanbul'a getirmek için Nijerya'ya özel uçak yolladı.

PAZARTESİ İSTANBUL'DA OLACAK

Direkt olarak sağlık kontrolüne girecek olan Nijeryalı golcünün, yarın (pazartesi) İstanbul'da olması bekleniyor.

OKAN BURUK: KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ

Osimhen'in durumu hakkında konuşan Okan Buruk, "Osimhen'e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Şu anda Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Yarın daha net belli olacaktır. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne durumda olduğunu göreceğiz. Bizim için üzücü oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Korkularım var hep milli takıma gönderirken, bu akşam bunu yaşadık biraz." demişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YETİŞECEK Mİ?

Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Osimhen'in sakatlık durumu netleşecek ve 14 Eylül'deki Eyüpspor ile 18 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt maçlarına yetişip yetişmeyeceği belli olacak.