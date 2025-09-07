Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi: Özel uçak gönderildi, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi: Özel uçak gönderildi, İstanbul'a geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Victor Osimhen gelişmesi: Özel uçak gönderildi, İstanbul&#039;a geliyor
Victor Osimhen, Galatasaray, Sakatlık, Özel Uçak, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Nijerya'nın Ruanda ile karşılaştığı mücadelede rakibinin müdahalesi sonrası sakatlık geçiren Victor Osimhen için özel uçak gönderdi. 26 yaşındaki golcü, İstanbul'a gelerek kontrollerden geçecek ve sakatlık durumu netlik kazanacak.

Galatasaray, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen için harekete geçti.

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray, Ruanda maçında sakatlık yaşayan Osimhen'i İstanbul'a getirmek için Nijerya'ya özel uçak yolladı.

PAZARTESİ İSTANBUL'DA OLACAK

Direkt olarak sağlık kontrolüne girecek olan Nijeryalı golcünün, yarın (pazartesi) İstanbul'da olması bekleniyor. 

Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi: Özel uçak gönderildi, İstanbul'a geliyor - 1. Resim

OKAN BURUK: KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ

Osimhen'in durumu hakkında konuşan Okan Buruk, "Osimhen'e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Şu anda Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Yarın daha net belli olacaktır. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne durumda olduğunu göreceğiz. Bizim için üzücü oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Korkularım var hep milli takıma gönderirken, bu akşam bunu yaşadık biraz." demişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YETİŞECEK Mİ?

Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Osimhen'in sakatlık durumu netleşecek ve 14 Eylül'deki Eyüpspor ile 18 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt maçlarına yetişip yetişmeyeceği belli olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir-Adana seferi çileye dönüştü! Mazotu biten otobüs yolda kaldı, yolculardan para istedilerSMA’yı yenmişti, ihmal yüzünden mi öldü! Yasmin'in ölümüyle ilgili korkunç iddia
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Formula 1 İtalya Grand Prix'si kazananı belli oldu - SporFormula 1 İtalya Grand Prix'si kazananı belli olduFilenin Sultanları'nda Melissa Vargas ve Eda Erdem'e büyük onur - SporFilenin Sultanları'nda Melissa Vargas ve Eda Erdem'e büyük onurFilenin Sultanları dünya ikincisi! Finalde İtalya'ya mağlup olduk - SporFilenin Sultanları dünya ikincisi!Ali Koç, Mourinho'yu neden gönderdiğini ilk defa açıkladı! Yeni hoca için ipucu verdi - SporMou'yu neden gönderdiğini ilk defa açıkladı!417 kilometre pedal çevirdiler! Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu tamamlandı - Spor417 kilometre pedal çevirdiler6'da 6 ile çeyrek finale gelmiştik! 12 Dev Adam'ın rakibi Polonya oldu - Spor12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...