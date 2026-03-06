İran, İsrail’e yönelik şimdiye kadarki en şiddetli hava saldırısını gerçekleştirdi. Füzelerin herhangi bir erken uyarı siren sesi duyulmadan doğrudan başkent semalarında belirmesi, İran’ın radara yakalanmayan, savunma ağını aşan yeni bir teknoloji kullandığı ihtimalini doğurdu.

Orta Doğu’da gerilim, İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı yeni operasyonla doruk noktasına ulaştı.

Bölgeden aktarılan son bilgilere göre, Tel Aviv semaları bir anda beliren füze sağanağıyla aydınlandı.

İRAN, DEMİR KUBBE'Yİ DELDİ

Sahadaki muhabirlerin aktardığına göre bu harekat, İsrail başkentinin bugüne dek karşı karşıya kaldığı en sert ve kapsamlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Füzelerin herhangi bir uyarı sesi gelmeden peş peşe Tel Aviv semalarında görünmesi, İran’ın kullandığı teknolojiye ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bu durum, “Demir Kubbe hava savunma sistemini devre dışı bırakan yeni bir teknoloji mi kullanıldı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Patlama sesleri kesilmezken Tel Aviv’de yaşayan çok sayıda kişi sığınaklara indi. İsraillilerin geceyi sığınaklarda geçirmeye devam ettiği bildirildi.

Öte yandan saldırının bittiği düşünülürken patlamaların yeniden başlaması bölgede paniği daha da artırdı.

