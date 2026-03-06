ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik politikaları nedeniyle eleştirilen İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in görevden alındığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göçmen politikaları nedeniyle yoğun eleştiri alan ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in görevden alındığını duyurdu.

Trump, "ABD'nin büyük Oklahoma eyaletinden son derece saygın Senatör Markwayne Mullin'in 31 Mart 2026 tarihinden itibaren ABD İç Güvenlik Bakanı olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Mevcut Bakan Kristi Noem, çok iyi hizmet etti ve başta sınır güvenliği olmak üzere çok sayıda olağanüstü sonuç elde etti.

YENİ GÖREVİNİ DE AÇIKLADI

Kendisi, Cumartesi günü Florida'nın Doral kentinde açıklayacağımız Batı Yarımküredeki yeni güvenlik girişimimiz ‘Amerikalar Kalkanı' için Özel Temsilci olarak görevlendirilecek. Kristi'ye İç Güvenlik Bakanlığı'ndaki hizmetleri için teşekkür ediyorum" diye yazdı.

Trump'ın İç Güvenlik Bakanı adayı Mullin'in, Senato tarafından onaylanması gerekecek.

GÖREVDEN ALINAN İLK BAKAN OLDU

Söz konusu karar ile Kristi Noem, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde görevden ayrılan ilk bakan oldu.

ABD Başkanı Trump'ın düzensiz göçmenlerin kitlesel olarak sınır dışı edilmelerine yönelik politikasının uygulanması sürecinde, bu uygulamaları protesto eden iki Amerikan vatandaşının federal görevliler tarafından öldürülmesi, Noem'e yönelik sert eleştirilere neden olmuştu.

NOEM KONGRE'DE SORGULANMIŞTI

Noem'in görevden alınması, bakanın iki gün boyunca ABD Kongresi'nde hükümetin göçmenlik ve iç güvenlik politikalarına ilişkin olarak sorgulandığı oturumların ardından geldi.

Her yıl yasal statüsü olmayan bir milyon kişiyi yakalama, gözaltına alma ve sınır dışı etme hedefini benimseyen İç Güvenlik Bakanlığı'nın katı uygulamalarının yüzü olan Noem, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerine binlerce yeni memur alınmasına yönelik bir uygulama başlatmıştı.

Trump, ilk başkanlık döneminde beş farklı İç Güvenlik Bakanı ile çalışmış, bunların üçü geçici olarak görev yapmıştı.

