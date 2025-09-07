Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İspanya'da Pedri'den Galatasaray örneği

İspanya'da Pedri'den Galatasaray örneği

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İspanya&#039;da Pedri&#039;den Galatasaray örneği
Pedri, İspanya, Türkiye, Dünya Kupası, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında konuk ettiği İspanya'da Pedri, karşılaşma öncesinde konuştu.

İspanya'nın önemli isimlerinden Pedri, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Türkiye maçı öncesi açıklamalar yaptı.

"UMARIM AYNI SONUÇ OLUR"

Bulgaristan maçıyla aynı ilk 11 ile sahaya çıkmalarıyla ilgili olarak konuşan Pedri, "Umarım o maçtaki gibi olur."dedi.

GALATASARAY MAÇI ÖRNEĞİ

Atmosfer hakkında sorulan soruya cevap veren Pedri, "Galatasaray'a karşı oynama fırsatım oldu ve taraftarın ne kadar destekleyici olduğunu, seslerinin ne kadar duyulduğunu biliyorum ama biz kendi oyunumuzu oynayacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump’tan Rusya’ya yeni tehdit! ABD ikinci aşamaya geçiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta ayrılık! Tayyip Talha Sanuç'un yeni takımı belli oldu - SporBeşiktaş'ta ayrılık! Tayyip Talha Sanuç'un yeni takımı belli olduCanlı: Türkiye - İspanya (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri) - SporMaçta erken gol: Geriye düştükA Milli Takım'da şok sakatlık: Kadrodan çıkarıldı - SporA Milli Takım'da şok sakatlık: Kadrodan çıkarıldıAFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha - SporAFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem dahaTrabzonspor transferde mutlu sona ulaştı: Anlaşma sağlandı, Türkiye'ye geliyor - SporAnlaşma sağlandı, Türkiye'ye geliyorVe Fenerbahçe yeni transferine kavuştu! Yıldız isim ilk idmanına çıktı - SporVe Fenerbahçe yeni transferine kavuştu! Yıldız isim ilk idmanına çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...