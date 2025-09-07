İspanya'da Pedri'den Galatasaray örneği

İspanya'nın önemli isimlerinden Pedri, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Türkiye maçı öncesi açıklamalar yaptı.

"UMARIM AYNI SONUÇ OLUR"

Bulgaristan maçıyla aynı ilk 11 ile sahaya çıkmalarıyla ilgili olarak konuşan Pedri, "Umarım o maçtaki gibi olur."dedi.

GALATASARAY MAÇI ÖRNEĞİ

Atmosfer hakkında sorulan soruya cevap veren Pedri, "Galatasaray'a karşı oynama fırsatım oldu ve taraftarın ne kadar destekleyici olduğunu, seslerinin ne kadar duyulduğunu biliyorum ama biz kendi oyunumuzu oynayacağız." şeklinde konuştu.