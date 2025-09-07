Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump’tan Rusya’ya yeni tehdit! ABD ikinci aşamaya geçiyor

Trump’tan Rusya’ya yeni tehdit! ABD ikinci aşamaya geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trump’tan Rusya’ya yeni tehdit! ABD ikinci aşamaya geçiyor
Donald Trump, Rusya, Yaptırımlar, Ukrayna, ABD, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da bir muhabirin Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump, "Evet, hazırım" cevabını verdi.

Trump, Rusya’yı defalarca yeni yaptırımlarla tehdit etmiş ancak Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler devam ederken yaptırımları ertelemişti.

ABD YAPTIRIMLARI

ABD, Rusya’ya uyguladığı yaptırımları özellikle 2014 Kırım’ın ilhakı ve 2022 Ukrayna işgali sonrası artırdı. Bu yaptırımlar, Rusya’nın enerji, finans ve savunma sektörlerini hedef alıyor; birçok Rus bankası ve devlet kurumunun uluslararası sistemlerden dışlanmasını içeriyor.

Ayrıca, Rusya’dan petrol ve gaz alımlarını sınırlayan veya yasaklayan tedbirler de devreye girdi. ABD, ayrıca üst düzey Rus yetkililere ve oligarklara doğrudan yaptırımlar uygulayarak mal varlıklarını dondurdu.

Teknoloji ihracatını kısıtlayarak, Rusya’nın ileri teknolojiye erişimini zorlaştırdı. Tüm bu önlemler, Rus ekonomisini izole ederek savaş maliyetlerini artırmayı ve diplomatik baskıyı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'yi saran eşsiz görüntüler: Gökyüzü kızıla büründü, Kanlı Ay Tutulması ne zaman sona eriyor?İspanya'da Pedri'den Galatasaray örneği
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivrisinekler ölüm saçıyor! Son 24 saatte 580 kişiyi etkiledi, 3 kişi öldü - DünyaSivrisinekler ölüm saçıyor!Rus İHA’sı Polonya’da ortaya çıktı! Üsse mi sızdı? - DünyaRus İHA’sı NATO ülkesine düştü!Türk yazılımı 3 kıtada! 60’tan fazla gemi ve denizaltının kalbine HAVELSAN yerleşti - DünyaDünya ordularının kalbine HAVELSAN yerleştiİngiltere’de acil durum uyarı sistemi çöktü: Binlerce kişi mağdur oldu - DünyaÜlkede ulusal alarm sistemi çöktü!51 yıl önce kaybettiği cüzdanı 'tuvalette' buldu, içinden çıkanlar şaşırttı - Dünya51 yıl önce kaybettiği cüzdanı 'tuvalette' bulduİsrail muhalefeti ayağa kalktı! Netanyahu’ya “ilhakla ülkeyi yıkıma götürüyorsunuz” resti - Dünyaİsrail muhalefeti Batı Şeria planına isyan etti
Sonraki Haber Yükleniyor...