Trump’tan Rusya’ya yeni tehdit! ABD ikinci aşamaya geçiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da bir muhabirin Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump, "Evet, hazırım" cevabını verdi.

Trump, Rusya’yı defalarca yeni yaptırımlarla tehdit etmiş ancak Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler devam ederken yaptırımları ertelemişti.

ABD YAPTIRIMLARI

ABD, Rusya’ya uyguladığı yaptırımları özellikle 2014 Kırım’ın ilhakı ve 2022 Ukrayna işgali sonrası artırdı. Bu yaptırımlar, Rusya’nın enerji, finans ve savunma sektörlerini hedef alıyor; birçok Rus bankası ve devlet kurumunun uluslararası sistemlerden dışlanmasını içeriyor.

Ayrıca, Rusya’dan petrol ve gaz alımlarını sınırlayan veya yasaklayan tedbirler de devreye girdi. ABD, ayrıca üst düzey Rus yetkililere ve oligarklara doğrudan yaptırımlar uygulayarak mal varlıklarını dondurdu.

Teknoloji ihracatını kısıtlayarak, Rusya’nın ileri teknolojiye erişimini zorlaştırdı. Tüm bu önlemler, Rus ekonomisini izole ederek savaş maliyetlerini artırmayı ve diplomatik baskıyı güçlendirmeyi amaçlıyor.