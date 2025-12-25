Bursa’daki gerçekleştirilen bir inşaat çalışmasında mezar ve testi bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışmaları durdurdu. Bölgeden alınan numuneleri, Bursa Arkeoloji Müzesi’ne götürdü.

İnşaat kazılarındaki şaşırtan manzaralara bir yenisi daha eklendi. Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir inşaat kazı çalışmasında olanlar herkesi şaşırttı.

Bursada inşaat kazısında şaşırtan manzara! Mezar ve testi bulundu

İnşaatın temel kazısı sırasında mezar yapıları ve testilere benzer objeler fark edildi. Kepçe operatörünün haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kazı alanı güvenlik çemberine alındı.

MÜZEYE GÖTÜRÜLDÜ

Jandarma ekipleri, alandaki çalışmaları durdururken, Bursa Müze Müdürlüğü’ne haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, kesin tarihlendirme yapılabilmesi için topladıkları numuneleri, Bursa Arkeoloji Müzesi’ne götürdü.

HATAY'DA DA MOZAİK BULUNMUŞTU

Daha önce de Hatay'ın Defne ilçesindeki bir inşaatın temel kazısında, Roma dönemine ait bir villanın duvar kalıntıları ve geometrik desenli taban mozaiği bulunmuştu. Sümerler Mahallesi'nde Aralık 2021'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 8 katlı bir binanın yerine yapılacak inşaatın temel kazısı esnasında tarihi bir yapıyla karşılaşılmıştı.

Durumun Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine alandaki çalışmalar durdurularak inceleme başlatılmıştı. Arkeologlar tarafından alanda yapılan incelemede, kalıntıların Roma dönemine ait bir villanın duvarı olduğu ve tabanında da geometrik bezemeli taban mozaiğinin yer aldığı tespit edilmişti.

