160 senelik kız mektebi kütüphane oldu
Amasya’nın Merzifon ilçesinde Osmanlı devrinde faaliyet gösteren Kızlar Mektebi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kütüphaneye dönüştürüldü.
Kültür - Sanat 51 dk önce
MURAT ÖZTEKİN - Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana ve saat kulesine sahip olan dört katlı tarihi bina uzun yıllar atıl hâlde kalmıştı. 160 yıllık binada iki yıl devam eden restorasyonunun ardından “Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi” kuruldu. Kütüphanenin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Türkiye’nin dört bir yanında yeni nesil halk kütüphaneler inşa ettiklerini kaydeden Ersoy, ülke genelinde bin 300’den fazla kütüphane ile hizmet verdiklerini söyledi. Ersoy “Son sekiz yılda 221 yeni kütüphaneyi hizmete sunduk, 320 kütüphaneyi de yeniden yapılandırdık” diye konuştu.
