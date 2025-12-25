Adana’da cinnet getiren baba iki evladını katletti. Hayatını kaybeden kardeşler toprağa verilirken, evlat acısı yaşayan annenin cenazedeki “Oğlumu göreceğim. Buz gibi olmuş annem buz gibi. Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya” sözleri yürekleri yaktı.

Adana'da babaları tarafından öldürülen iki kardeş gözyaşları içerisinde toprağa verilirken annenin feryadı herkesi gözyaşlarına boğdu. Cani babanın, çocuklarını uykularında öldürdüğü ve ses çıkmaması için yastıkları ağızlarını kapattığı öğrenildi.

1,5 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR

Olay, dün merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 97 Sokaktaki bir evde yaşandı. İddiaya göre, İbrahim Kiracı (46) ve eşi Nazan Kiracı (42) Hatay'daki depremin ardından Adana'ya yerleşti. Çift bir buçuk yıl önce boşandı.

2 ÇOCUĞUNU UYKUSUNDA ÖLDÜRMÜŞ

İbrahim Kiracı çocuklarının velayetini alarak kiraladığı evde çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı. Boşanma sonrası bunalıma giren İbrahim Kiracı'nın bir süre önce eski eşine, "Kendimi öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim" dediği öne sürüldü. Cinnet getiren baba otizmli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin Kiracı'yı (13) uykularında öldürdü.

DETAYLAR KORKUNÇ…

Babanın ses çıkmaması için çocuklarının ağzını yastıkla kapatarak ateş ettiği iddia edildi. Çocuklarını öldüren İbrahim Kiracı, ardından ev sahibini arayarak, "Ben çocuklarımı öldürdüm gelin alın" dedikten sonra tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından baba Kiracı'nın cenazesi defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi.

ANNENİN YÜREK DAĞLAYAN FERYADI

Babaları tarafından öldürülen Derin ve Doruk Kiracı Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hoca köyünde toprağa verildi. İki evladını kaybeden anne Nazan Kiracı, cenazede gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, "Oğlumu göreceğim. Buz gibi olmuş annem buz gibi. Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya. Bir tane yetmemiş 2 tane sıkmış. Göğsüne 2 tane sıkmış. Nasıl kıydın yavrularıma. Güzel kızım, güzel oğlum benim. Güzeller güzelimi yavrularım" sözleriyle feryat etti.

