Ayvacık'ta korkunç cinayet! Eski karı koca otoparkta öldürüldü
Çanakkale'de eski karı koca, yediemin otoparkında silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşanan olayda yediemin otoparkına gelen bir şüpheli ile Barış Tekebaş arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, Barış Tekebaş ile eski eşi Duygu Karabaş'ı silahla vurdu.
İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tekebaş ve Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
