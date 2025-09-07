Mert Günok sakat mı, neden kadroda yok? Türkiye - İspanya maçında forma giymiyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı ağırlıyor. Ay-Yıldızlı takımın teknik direktörü Vincenzo Montella mücadelede Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür ve Yunus Akgün 11'ini tercih etti.

86 milyonun tek yürek izlediği karşılaşmada nefesler kesilirken, "Mert Günok sakat mı, neden kadroda yok?" soruları da merak konusu oldu.

MERT GÜNOK SAKAT MI, NEDEN KADRODA YOK?

Türkiye - İspanya Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında Mert Günok ve Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edilmedi. Anadolu Ajansı'nın haberinde yer alan bilgiye göre, kaleci Mert Günok ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Barış Alper Yılmaz ise Gürcistan maçında kırmızı kart görmüştü.

Beşiktaş'ta forma giyen 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Mert Günok, futbolu 40 yaşında bırakacağını söylemişti.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

A Milliler, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile mücadele ediyor. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı karşılaşma, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanıyor.

7 Eylül Pazar günü oynanan mücadelede ilk düdük saat 21.45'te çaldı. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanıyor.