Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şile’de katıldığı okul açılışı programında yüz yüze eğitimle ilgili soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de vaka sayılarının 30 bine yaklaşması sonrasında okulların kapatılacağını iddialarına yanıt verdi. Artan korana virüs vaka sayısına rağmen yüz yüze eğitimin devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Özer, "Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz" dedi.

“OKULLARI KAPALI TUTMA LÜKSÜMÜZ YOK”

Korona virüs sürecinden en fazla etkilenen sektörlerden birinin eğitim sektörü olduğunu söyleyen Özer, "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız" şeklinde konuştu.

BAZI SINIFLARDA EĞİTİME UZAKTAN DEVAM EDİLECEK

Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka veya yakın temaslar nedeniyle bazı sınıfların 14 gün boyunca yüz yüze eğitime ara verdiğini belirten Bakan Özer, eğitimin 14 gün boyunca dijital platformlar üzerinden devam edeceğini ifade etti. Özer, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim sistemi devasa bir sistem. 18 milyon öğrencimiz var. 1.2 milyon öğretmenimiz var. 100 binin üzerinde idari personelimiz var. 150 bin servis şoförü ve rehberlik destek elemanları var. Kabaca 20 milyon insanın varlık alanı bulduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemi yüz yüze eğitime maksimum düzeyde devam ettirebilmek için vaka bazlı, okul bazlı bir yöntemle süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bizim 57 bin 180'i devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 okulumuz var. 850 bin dersliğimiz var."

Pandemide en güvenli yer: Okullar Bazı temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül tarihinde 81 ilde, 57 bin 108 okulda yüz yüze eğitime başlandığını hatırlattı. 57 bin 108 okulda 850 bin derslik bulunduğunu kaydeden Özer, sadece 198’inde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini kaydetti.