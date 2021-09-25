Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Koronavirüs nedeniyle iki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranının yüzde 86 olduğunu belirten Özer “Çoğu kıta Avrupası’ndaki ülkelerden çok daha yüksek” dedi.

Özer sözlerini şöyle sürdürdü: Dolayısıyla şu anda eğitimin yüz yüze devam etmesindeki en büyük avantajımıza öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması, hatta Türkiye ortalamalarının da çok üzerinde olması oluşturuyor. Herhangi bir sınıfta iki vaka olması durumunda yüz yüze sınıf bazlı ara veriliyor. 14 gün ara verildiği zaman öğrencileri kendi başlarına bırakmıyoruz. Hazırlamış olduğumuz dijital platformlar üzerinden canlı ders öğretmenleri tarafından yapılıyor. Aynı zamanda ihtiyacı olan öğrencilere de tabletleri ücretsiz olarak kendilerine veriliyor. Toplumda şu anda en güvenli yerler okullar. Okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili kararlı duruşumuz devam ediyor. Süreci Sağlık Bakanlığıyla, Sağlık Bilim Kuruluyla, İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde herhangi bir probleme mahal vermeden yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında konuştu. "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız" diyen Erdoğan, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.