Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST'e katılarak Selçuk Bayraktar ile etkinlik alanını gezdi. Sancar, TEKNOFEST'e Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldiğini ve gördüğü manzaranın kendisini gururlandırdığını belirterek, "Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sultan Mehmd’in dediği gibi 'Ya ben onu alırım ya o beni alır' o düşünceyle iş yapın. Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz" dedi. "Geleceğin Nobel'inin yolu TEKNOFEST'ten geçiyor mu?" sorusuna karşılık Sancar, "Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir. Tekrar söylüyorum, Nobel için araştırma ve teknoloji yapmayın. İnsanlığa ve ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın, teknoloji yapın" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TEORİK EĞİTİMDE ÇOK İYİ

TEKNOFEST öncesi Kocaeli Gebze’deki TÜBİTAK Fen Lisesini ziyaret eden Sancar, Türkiye’nin teorik eğitimde çok iyi olduğunu belirterek “Ben doktora yaparken çok zorluk çektim. Çünkü deney yapamıyordum. Bilim yapmak deneyle olur. Biz, çocuklarımıza erken yaşta deney yapmayı öğretmeliyiz” diye konuştu.

TEKNOFEST’te DİHA heyecanı Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracının (DİHA) test uçuşu başarıyla yapıldı. DİHA’larda kullanılacak yerli motor ‘Baykuş’ta da son hazırlıklar tamam...

TEKNOFEST’te Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti TEKNOFEST tüm hızıyla sürüyor. İkinci gününde gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK TEKNOFES'e damga vurdu.