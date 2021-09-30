Türkiye Gazetesi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin, Maarif Vakfının 377 okulu ve 50 bine yakın öğrencisiyle uluslararası okullar ağı bakımından Fransa, Almanya, İngiltere ve Çin ile dünyada ilk beş ülke arasına girdiğini bildirdi. Akgün, yaptığı açıklamada Asya'dan Afrika'ya, Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya, Güney Amerika'dan Avustralya'ya 6 kıtada 44 ülkede kapsamlı eğitim faaliyetleri yürüten Maarif Vakfının kuruluşunun üzerinden geçen beş yılı değerlendirdi ve yeni dönem projelerini açıkladı.

"Vakfımız, 19 ülkede FETÖ iltisaklı 230 okulu devralmıştır" diyen Akgün, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü belirtti. Çok kısa süre önce Etiyopya'daki 4 okulun 2 bin öğrencisi ile TMV'ye devrildiğini aktaran Akgün, bu süreçte ismini henüz açıklamanın doğru olmadığı başka ülkelerin de sırada olduğunu kaydetti. Akgün şöyle konuştu: Kırgızistan'ın başkenti Bişkek dışında başka şehirlerinde okul açmamız konusunda hükûmetten hem talep hem de teşvik var. 2022 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de kendi okulumuzu açmış olacağız. Afganistan'da ilkokul kademesinde kız öğrenciler okula devam ediyor ama özellikle ortaokul ve liselerdeki kız öğrencilerin eğitimi konusunda nihai bir karar verilmesini bekliyoruz.

Kırgızistan Maarif'i bekliyor Terör örgütü FETÖ ile mücadele yurt içinde tüm hızıyla devam ederken, örgütün yurt dışında, özellikle okullar üzerinden sürdürdüğü faaliyetlerine de son yıllarda ağır darbe vuruldu. Birçok ülkede FETÖ’nün eğitim kurumları, Türkiye Maarif Vakfı’na (TMV) devredildi.

Türkiye Maarif Vakfı, Kâbil'de ilkokul açtı Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afganistan'ın başkenti Kâbil'de ilkokul açtı.

Maarif okulları Moritanya'nın birincisini çıkardı... Türkiye Maarif Vakfı Moritanya Lisesi öğrencisi Halid Muhammed el-Muhtar Sidi Ahmed, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursuyla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyacak.