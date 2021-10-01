Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik  Birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği  ile  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nca  onaylanan  Niğde  Ömer  Halisdemir  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

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