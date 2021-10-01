Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 13 öğretim üyesi alıyor
01.10.2021 - 17:27 | Son Güncelleme: 01.10.2021 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Rektörlüğünün duyurusuna göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak.
Etiketler : öğretim üyesi,
805155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805155.aspx
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