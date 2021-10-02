Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

TEV’in Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirdiği, 3 bin 167 bursiyerinin katılımıyla ortaya çıkan araştırma sonuçlarına göre her beş bursiyerden birinin okulu bırakma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. Araştırma, öğrencilerin yaşadıkları maddi, sosyal ve psikolojik zorluklar nedeniyle okula dönememe riskiyle karşı karşıya kaldığını, gelecek hayallerinin yerini kaygıya bıraktığını gösteriyor. TEV Genel Müdürü Banu Taşkın “Hiçbir gencimizin hayalleri, hikâyeleri yarıda kalmasın, hepsi eğitimlerini tamamlayarak Türkiye’nin aydınlık geleceğinin bir parçası olsun istiyoruz” dedi.

Öğrencilere ek sınav hakkı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), azami süreler kapsamında alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanıma kararı aldı. Tanınan haktan bu ilişiği kesilmiş öğrenciler de yararlanabilecek.

Türk Eğitim Vakfı sağlıkçıların çocuklarına umut olacaklar Koronavirüsten hayatını kaybeden sağlıkçıların çocukları için Vefa Fonu hayata geçirildi.