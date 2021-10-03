Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır duyurusunda bulundu.
Sakarya Üniversitesi 43 öğretim üyesi alacak
03.10.2021 - 17:31 | Son Güncelleme: 03.10.2021 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
805356 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805356.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER