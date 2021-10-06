Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
06.10.2021 - 17:16 | Son Güncelleme: 06.10.2021 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
805696 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805696.aspx
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