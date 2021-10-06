Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye,2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacak.
İstanbul Gedik Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
06.10.2021 - 17:21 | Son Güncelleme: 06.10.2021 - 17:25
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
805698 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805698.aspx
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