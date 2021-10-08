Türkiye Gazetesi

Balıkesir Valiliği’nde pandeminin son durumunu değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “6 Eylül'de biliyorsunuz eğitim yüz yüze olarak başladı. Bugün itibarı ile beşinci haftayı geride bıraktık. Süreci Sağlık Bakanlığımız ile koordineli şekilde yürütüyoruz. Defaatle açıkladığımız gibi okul kapatma değil vakanın olduğu sınıflarda yüz yüze eğitime ara veriyorduk. Geçen hafta itibarı ile Sağlık Bakanlığı ve sağlık kurulumuz 14 günlük yüz yüze eğitime ara vermeyi, 10 güne düşürdü. Herhangi bir semptom göstermeyen bu yüz yüze eğitime ara veren öğrenciler 5 gün sonunda velinin rızası ile PCR yaptığı zaman yüz yüze eğitime dönme şansı verildi” şeklinde konuştu.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEREN OKUL YOK

Geçen hafta itibariyle 71 bin 300 okuldan 2 tanesinde yüz yüze eğitime ara verildiğini aktaran Bakan Özer, bugün itibariyle yüz yüze eğitime ara veren okulun bulunmadığını söyleyerek eğitime ara vere sınıflarında 10 gün sonra yüz yüze eğitime devam edeceğini aktardı. Öğretmenlerinin aşılanmasına devam edildiğini söyleyen Bakan Özer, “Öğretmenlerimizin aşılanma oranları yükseliyor. Şu an ikinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerin oranı yüzde 85'e ulaştı. Bir şekilde aşı olmadan hastalığı geçirip antikor oluşturan öğretmenlerimizin oranı da yüzde 5'ler seviyesinde. Dolayısı ile ikinci doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90 seviyesinde” dedi.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN AŞILANMA ORANI YÜKSEK

İlkokuldaki sınıf öğretmenlerin aşılanma oranının diğer öğretmenlere göre oldukça yüksek olduğunu ifade eden Bakan Özer, sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranın yüzde 95, ikinci doz aşı oranın ise yüzde 89'a ulaştığını ifade ederek sürecin kontrollü şekilde devam ettiğini vurguladı.

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim vurgusu Diyarbakır'da okul açılışına giden Milli ğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim yılının başlangıcından bu yana hiçbir okulun yüz yüze eğitime ara vermediği vurgusunu yaptı.