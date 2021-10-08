Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacağını duyurdu.
İstinye Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
08.10.2021 - 15:30 | Son Güncelleme: 08.10.2021 - 15:33
Türkiye Gazetesi
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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805931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805931.aspx
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