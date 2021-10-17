Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine,2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esasların ilgili maddelerine göre Öncelikli Alan Kapsamında Araştırma Görevlisi Alınacaktır.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 3 öğretim elemanı alıyor
17.10.2021 - 17:27 | Son Güncelleme: 17.10.2021 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
806889 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806889.aspx
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