Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitenin belirtilen fakültelerine tam zamanlı Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Koç Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
17.10.2021 - 17:30 | Son Güncelleme: 17.10.2021 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Koç Üniversitesi Rektörlüğü,7 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
806890 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806890.aspx
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