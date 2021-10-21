Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.
Altınbaş Üniversitesi 36 öğretim üyesi alıyor
21.10.2021 - 16:53 | Son Güncelleme: 21.10.2021 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Altınbaş Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
807346 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/807346.aspx
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