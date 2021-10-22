Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler Liselerinin başarı oranlarının yüksek, Mesleki ve Teknik, İmam Hatip ve Çok Programlı Anadolu Liselerinde ise düşük olduğunu tespit etti. Bunun ardından MEB, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ sağlamak için önümüzdeki döneme yönelik bir yol haritası hazırladı.

Liseler arası oluşan başarı farkının giderilmesi için 4 ayrı proje tasarlandı. Temel eğitimde 10 bin okul, İstanbul’da 750 yeni anaokulu, kütüphanesi ve spor tesisi olmayan okulların kalmaması için de düğmeye basıldı.

FİNLANDİYA'DAKİ FARK 2 PUAN

Bunların yanı sıra, okullarda 20 yılın üzerinde deneyimi olan öğretmen ile 5 yılın altında deneyimi olan öğretmenlerin öğrenciye etkisi anlamındaki farkının 60-70 puanlık olduğu belirtildi. Bu farkın, dünyada en iyi eğitim sistemine sahip Finlandiya’da 2 puan olduğu aktarıldı.

Bakanlık, bu puan farkını düşürmek için deneyimsiz öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi vererek, sisteme hızla dâhil olmasını sağlayacak.

Bakan Özer kasım ayını işaret edip müjdeyi verdi: Eğitim materyalleri ücretsiz olacaK Milli Eğitim Bakanı Özer, kasım ayından itibaren tüm okul kademelerinde, eğitime ilişkin yardımcı kaynak ve materyallerin ücretsiz olarak temin edilebileceği müjdesini verdi.

Bakan Koca'dan çok net yüz yüze eğitim açıklaması Bakan Koca toplantı sonrası 'Okullar açık kalacak mı? sorusunu cevapladı. Koca: "Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak." dedi.