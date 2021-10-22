Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı 29 Ekim'de liseler arası bir bilgi yarışması düzenleyecek. Genel müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramların coşkusunu yaşatmak, devlet, vatan, millet, bayrak ve Cumhuriyet sevgisini güçlendirmek, Milli Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini öğrencilerde sağlıklı bir şekilde oluşturmak amacıyla "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenleneceği bildirildi.

BAŞVURUŞAR YARIŞMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmaya başvuruların başladığı ve 29 Ekim'de saat 14.00'te yapılacak yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edeceği kaydedildi.

Öğrencilerin "ogm.eba.gov.tr/yarisma" adresi üzerinden başvurabileceği yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edileceği belirtildi.



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