Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Özer’in verdiği bilgiye göre bağımsız ana okulundaki öğrenci sayısı iki yılda 406 binden 886 bine; ana sınıflarındaki sayı 800 binden 1 milyon 613’e çıkarılacak. Böylece okul öncesi sınıflarındaki öğrenci sayısı ikiye katlayarak 2,5 milyona ulaşacak.

Bakanlığın istatistiklerine göre sistemde 56 bin civarında okul öncesi öğretmeni bulunuyor. Yeni sınıflarla birlikte öğretmen ihtiyacı doğacak. Bu durum, atama bekleyen okul öncesi öğretmenlerinin yüzünü güldürdü. Uzmanlar, “Erken eğitim önemli. Ana sevgisi alan bir çocuk için 5 yaş ideal. Ancak derslik, öğretmen, program, materyal ihtiyacının karşılanması lazım” dedi.

BÜTÇE YAPILANDIRMASI HAZIR

Edindiğimiz bilgilere göre Bakanlık, bütün planlarını ve bütçe yapılandırmasını hazırladı. Seneye binlerce yeni okul ve sınıf yapılacak. Öncelikle atıl durumdaki okullar elden geçirilerek eğitim hayatına kazandırılacak. 1500 eğitim binasını güçlendirme çalışması yapılacak. Maddi durumu yerinde olmayan ailelere gerekli eğitim materyalleri dağıtılacak.

MEB düğmeye bastı: Yeni öğretmene meslek içi eğitim 20 yıllık öğretmen, yeni öğretmene göre bir öğrenciye sınavda fazladan 60-70 puan kazandırıyor. Bunun için yeni öğretmenlere deneyim kazandırılacak.

750 engelli öğretmen ataması için başvurular kasımda atamalar aralıkta başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurduktan sonra Milli Eğitim Bakanı Özer, atamalar için ön başvuruların 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlerin aşılanma oranları hakkında konuştu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir’de açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, pandemide eğitimin son durumu değerlendirerek öğretmenlerin aşılanma oranlarını yükseldiğini kaydetti.